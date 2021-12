Venda de ingressos para o Ba-Vi em ritmo lento

A quinta-feira, 25, foi o primeiro dia de comercialização de ingressos na Fonte Nova para o Ba-Vi de domingo, 28. Houve pouca procura no local. Na quarta-feira, já havia sido iniciada a venda na internet e também para torcedores do Vitória, no Barradão.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido e custarão entre R$ 35 e R$165. Os bilhetes podem ser adquiridos ainda em Pituaçu (Bahia) e na Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela.

Os torcedores participantes do programa Sou Mais Vitória terão lugar garantido na partida e precisam retirar o ingresso no Barradão até sábado, 27, às 18h. A administração da Arena Fonte Nova informou que 15 mil das 46 mil entradas disponíveis já foram vendidas

Evento Fifa - Embora a nova praça esportiva baiana já não represente a novidade da época do Ba-Vi inaugural, no dia 7 de abril, o duelo deste domingo também será especial: o evento servirá de teste para a Fifa conhecer como o Estádio funcionará durante a Copa das Confederações, em junho deste ano, e durante a Copa do Mundo, em 2014.

