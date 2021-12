Venda de ingressos para Ba-Vi começa nesta sexta

Finalmente chegou ao fim a expectativa dos baianos mais apaixonados por futebol: os ingressos para o Ba-Vi inaugural da Arena Fonte Nova, marcado para o dia 7 de abril, começarão a ser vendidos nesta sexta-feira, 29.

Na noite desta terça-feira, 26, o consórcio que administra a Arena divulgou também que os ingressos custarão entre R$ 45 (meia) e R$ 180 (inteira). Na sexta, a partir da 00h, as entradas para o clássico serão vendidas na página oficial da Arena com uma taxa de 10% de conveniência. Das 10 às 17h, os ingressos para a reabertura da Fonte Nova podem ser comprados nas bilheterias da arena.

As bilheterias localizadas no setor Norte - Ladeira Fonte das Pedras - serão destinadas para a torcida do Bahia; e as bilheterias do setor Sul - Dique do Tororó - para os torcedores do Vitória. Ao todo, são 92 bilheterias, sendo 46 em cada setor. Nelas, só será permitida a compra de dois ingressos por pessoa, mediante apresentação e cadastro do RG.

Capacidade reduzida - Após reunião com a Polícia Militar e com representantes das torcidas de Bahia e Vitória, o consórcio decidiu por fixar em 40 mil a capacidade para o primeiro evento da nova praça esportiva baiana. O número representa 80% da capacidade máxima do Estádio, que pode abrigar até 50 mil pessoas.

Como o primeiro Ba-Vi, válido pela segunda fase do Campeonato Baiano, terá mando de campo do Bahia, 58% dos ingressos serão destinados à torcida tricolor, enquanto 42% estarão à disposição dos rubro-negros.

A reunião avançou também no sentido de setorizar as torcidas: os torcedores do Bahia deverão acessar a Arena pelo setor Norte (Ladeira Fonte das Pedras) e ficar acomodados atrás do gol. Já os do Vitória deverão entrar pelo setor Sul (Dique do Tororó) e ficar do lado esquerdo da Arena.

