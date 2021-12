Venda de ingressos para as Olimpíadas prorrogada até dia 6

Os interessados em comprar ingressos para assistir às Olimpíadas de 2016 ganharam um prazo extra, até o dia 6, para se cadastrarem e participarem do sorteio. O anúncio foi divulgado nesta quinta-feira, 30, na página oficial do evento. O motivo da prorrogação foi a definição da Arena Itaquera como sede para o futebol em São Paulo.

De acordo com a organização das Olimpíadas, "quem já solicitou ingressos e quer assistir também ao futebol em São Paulo pode acrescentar estas sessões em seu carrinho, mas, ao fim do processo, será preciso submeter o pedido novamente". Até a definição de hoje, a solicitação de ingressos para o futebol em São Paulo não estava disponível.

Podem solicitar ingressos residentes no Brasil com mais de 18 anos. O espectador pode escolher ingressos para até 20 sessões e até quatro ou seis ingressos por sessão. Serão duas rodadas de sorteio, em junho e agosto, mas só poderá participar da segunda quem se inscrever na primeira. Os espectadores não contemplados no primeiro sorteio terão prioridade no segundo. Quem for contemplado no primeiro sorteio, mas não efetuar a compra do ingresso, não poderá participar do segundo.

Somente na fase de sorteio há disponibilidade de ingressos para todos os esportes e as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos. Além disso, só agora é possível parcelar a compra. Depois da etapa de sorteio, terá início, em outubro, a venda direta pelo site das Olimpíadas, quando os espectadores poderão comprar ingressos à vista. Em junho de 2016, serão abertas as bilheterias, onde também será aceito dinheiro, além de cartão da bandeira Visa.

Cerca de 60% dos 7,5 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos estarão disponíveis no sorteio, e mais da metade do total custam até R$ 70. Há ingressos de meia-entrada para idosos e cadeirantes (em todas as categorias de preço) e estudantes e pessoas com deficiência não cadeirantes (na categoria de preço mais barata). As informações são da assessoria de comunicação do Comitê Rio 2016.

