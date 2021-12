Venda de ingressos para 1º Ba-Vi da final começa nesta 4ª

Desde a tarde de terça-feira, 1º, pela internet, torcedores de Bahia e Vitória já podiam comprar os 43.500 ingressos disponíveis para o primeiro Ba-Vi decisivo do Baianão-2014, domingo, na Arena Fonte Nova. A partir desta quarta, 2, os bilhetes passam a ser comercializados também no estádio (a partir das 12h), além dos postos da Ticketmix e Pida! (desde as 9h) dos shoppings Iguatemi, Paralela, Salvador, Piedade e Lapa (mais detalhes abaixo).

Por conta dos bloqueios de segurança entre as torcidas rivais, da área de imprensa e dos assentos de camarotes vendidos por temporada, cerca de 6.500 assentos não serão disponibilizados ao torcedor. A Arena Fonte Nova tem capacidade para 50 mil pessoas.

Para a torcida do Bahia, que como mandante terá direito a 90% da capacidade da arena, estão disponíveis bilhetes a partir de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), do setor Super Norte. Já para o Vitória, as entradas custam R$ 22 (meia-entrada) e R$ 44 (inteira), nos três anéis do Setor Visitante.

Cada pessoa pode comprar até 4 ingressos. Crianças de até 6 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis e com a devida documentação, não pagam.

As vendas na internet acontecem pelo site da arena, onde o torcedor pode adquirir ingressos promocionais para os setores Leste Inferior (R$ 40), Cadeira Especial Oeste (R$ 50) e Lounge Premium Itaipava (R$ 120). Não é cobrada taxa de entrega, já que cabe ao próprio cliente imprimir o bilhete que será lido na catraca de acesso.

Segundo a administração da Fonte Nova, outro ponto importante a ser destacado ao torcedor é que "para viabilizar melhor a operação do jogo, no início das vendas, estarão disponíveis os setores Super Norte, Norte Inferior, Cadeira Especial Oeste e Leste Inferior, além do Lounge Premium Itaipava. Na medida em que os ingressos se esgotarem, os outros setores serão disponibilizados".

O domingo será marcado também pelo aniversário de um ano de operação da Fonte Nova, 'inagurada' justamente num Ba-Vi, em 7 de abril de 2013. Para celebrar a data, a administração da Arena programou algumas ações para animar os torcedores.

Os portões abrem às 13h e a partir das 14h30 bandas irão animar torcedores na área de circulação geral e no Lounge Premium. Balões brancos também serão distribuídos com o objetivo de promover a paz no futebol. A partida terá início às 16h.

