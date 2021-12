Venda de ingressos extra para final do Nordestão causa protesto na Fonte Nova

A torcida do Sport Recife está na bronca em frente às bilheterias da Arena Fonte Nova, no Dique do Tororó, em Salvador, devido à falta de ingressos para a decisão da Copa Nordeste, que ocorre nesta quarta-feira, 24, contra o Bahia.

Na fila desde as primeiras horas da manhã, eles disseram que vão aguardar o período da tarde para que haja uma solução.

"Nós saímos de Recife ontem (terça), por volta das 22h30, chegamos aqui cedo e viemos direto para a fila. É um absurdo não ter ingresso para a torcida visitante", reclamou o comerciante Haroldo Barros, que lidera uma caravana de quatro ônibus do Leão pernambucano.

Segundo Barros, que comprou seu ingresso ainda em Recife, 40% dos torcedores do Sport estão sem ingressos, vendidos na Arena Fonte Nova por R$ 60. "Entramos em contato com a diretoria do Sport e eles garantiram que vamos ter ingressos", afirmou ele, que aposta na vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Bahia.

O clube também demonstrou insatisfação com a situação. "A diretoria do Sport está estarrecida com a falta de ingressos na Arena Fonte Nova", escreveu a diretória do Leão por meio do Twitter.

Torcedor rubro-negro, a diretoria do Sport está estarrecida com a falta de ingressos na Arena Fonte Nova. Estamos buscando soluções. — Sport Club do Recife (@sportrecife) 24 de maio de 2017

Em nota divulgada no site, o Sport tinha dito que seriam vendidas 2 mil entradas para a torcida visitante na Arena Fonte Nova. Contudo, a assessoria do estádio negou a informação.

De acordo com nota divulgada pela Fonte Nova, o Bahia e Sport tinham acertado que a venda na Arena seria exclusiva para os tricolores.

A mesma versão é apresentada pela assessoria do Bahia. De acordo com o clube baiano, foram repassados cerca de 1.600 ingressos para venda em Recife e a carga extra de 3.100 bilhetes disponibilizada nesta quarta era apenas para os tricolores, que madrugaram na Fonte Nova para garantir a entrada para a final do Nordestão.

O Bahia também informou que os ingressos remanescentes da torcida visitante foram encaminhados como "cortesia à diretoria do Sport". Por volta das 12 horas, o Sport voltou a usar o Twitter para informar aos rubro-negros que haverá uma carga extra para eles, mas ainda não divulgou detalhes de como será a distribuição destas entradas.

A venda na Fonte Nova, conforme anunciado ontem à noite e aconteceu durante todo o processo desse jogo, é exclusiva para a torcida tricolor. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 24 de maio de 2017

