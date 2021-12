Venda de bebida alcoólica em estádios da Bahia está liberada

Está autorizada a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol na Bahia. Lei Nº 12.959 foi publicada no Diário Oficial deste fim de semana, 15 e 16.

De acordo com a lei, bares, lanchonetes, camarotes e espaços Vips dos estádios e arenas estão autorizados a comercializar bebidas alcoólicas. As vendas devem começar duas horas antes do início da partida.

Outro item da lei determina que mesmo que a bebida esteja envolucrada em latas ou em garrafas de vidro, devem ser servidas para o consumidor em copos plásticos de no máximo 500ml.

Quem vender bebidas para menores de 18 anos pode deixar de comercializar o produto de 30 a 360 dias, além de pagar multa.

adblock ativo