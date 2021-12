Vencedor do WQS visa título sul-americano e vaga na elite

Enquanto erguia, ainda no pódio, o troféu do Mahalo Surf Eco Festival, na manhã de sábado, 1º, o paulista Alex Ribeiro já recebia a pressa de um dos membros do seu staff: "Te encontro lá no hotel, moleque! Adianta aí senão a gente perde o voo!"

O motivo para o campeão da etapa baiana do World Qualifying Series (WQS) 'partir a mil' da Praia da Tiririca, em Itacaré, no entanto, é bastante nobre. Nesta segunda-feira, 3, já começa a ser disputado na Praia de Maresias, no litoral paulista, o O'Neill SP Prime, evento de elite do circuito mundial, que renderá ao campeão 6.500 pontos no ranking.

A conquista em Itacaré, seguida de um bom resultado em Maresias, pode fazer toda a diferença para Alex. Além de liderar o ranking sul-americano da Association Of Surfing Professional (ASP), que no final do ano vai determinar o campeão do continente, ele ainda busca uma vaga no World Championship Tour (WCT), o pelotão de elite do surfe mundial. Para alcançar ambos os objetivos, ainda é preciso pontuar.

"Ter vencido aqui (em Itacaré) traz pontos muito importantes para mim, tanto para o ranking do WQS como para o sul-americano", disse, ao receber o prêmio. "Tô feliz de vencer mais essa etapa. Agora é descansar, seguir para casa e ir forte para Maresias. Com certeza esse título traz mais confiança para mim", completou.

Com a conquista da etapa baiana, o paulista soma mil pontos e deve pular do 42º lugar para o grupo dos 30 melhores do ranking. Ainda assim, sua pontuação (6.470) segue muito distante dos 13 melhores colocados, que nesse momento subiriam para o WCT. O neo-zelandês Ricardo Christie, atual 13º, tem 9.265 pontos.

Além do título, a competição em Itacaré rendeu ao surfista US$ 15 mil. O triunfo na final veio sobre o francês Paul César Distinguin, em uma bateria de ondas fracas.

