Vem aí álbum da História do Futebol Baiano

O torcedor baiano terá, em outubro, uma novidade trazida pela Editora Panini, que vai lançar o álbum A História do Futebol Baiano, contando, por meio de textos e figurinhas, reunidos em 64 páginas, as grandes conquistas de todos os clubes baianos desde o início do século XX, incluindo os títulos e finais nacionais, com destaque para as façanhas de Bahia e Vitória, os Ba-Vis memoráveis, os torneios regionais e os principais nomes de jogadores e treinadores que passaram pelos clubes da Bahia. Uma verdadeira constelação está escalada: Bebeto, Bobô, Beijoca, André Catimba, Petkovic, Baiaco, Nadinho, Evaristo de Macedo, Osni, Ramon Menezes e Edílson, entre vários outros.

O livro ilustrado elenca a galeria de craques e o time dos sonhos, com a escalação dos melhores de todos os tempos. Também registra os jogadores revelados em casa e que ganharam projeção internacional. A paixão esportiva se associa à cultura local, com a inclusão de artistas como Gilberto Gil. A TARDE participa da ação encartando gratuitamente oito figurinhas do álbum, que mostram capas históricas do jornal, escolhidas pelo leitor entre as 21 apresentadas como opção em votação online.

adblock ativo