Velejadores baianos brilham na Copa da Juventude

Pelo segundo ano consecutivo, o Yacht Clube da Bahia conquistou o título de melhor clube de Vela Jovem do Brasil. A honraria é oferecida pela Confederação Brasileira à agremiação que soma mais pontos em todas as regatas da Copa da Juventude de Vela, promovida até esta sexta-feira, 8, pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco.

Com 340 pontos, o Yacht confirmou o bicampeonato e o Troféu Transitório de Melhor Clube Brasileiro de Vela Jovem. A segunda colocação ficou com o Yacht Clube de Santo Amaro, de São Paulo, com 207 pontos; seguido pelo Clube Jangadeiros, de Santa Catarina, terceiro lugar, com 205 pontos.

A competição completou seu sexto ano, mas essa foi a primeira vez em que um clube náutico do Nordeste fatura o título por dois anos sequenciados. Até esta sexta, a premiação era dividida apenas entre agremiações do Rio de Janeiro e São Paulo.

A Bahia foi representada por uma seleção de 16 velejadores, que competiram divididos pelas classes laser, 420, 29er, RS:X e Hobie Cat 16 da Copa.

O Yacht Club foi campeão na categoria 420 (Feminino), com Olivia Belda e Marina Arndt, também brilhou com a dupla Carlos Eduardo Monteiro e Lucas Gabor Urmenyi, campeã na Hobie Cat 16, além de um título individual com Daniel Rocha Pereira na classe RS:X.

Outros destaque baianos foram Márcio Antônio dos Santos, vice na RS:X, Amanda Régis e Ana Luíza Rêgo, 2ª e 3ª colocadas, respectivamente, na Laser, além de Matheus Oliveira de Azevedo e Léo de Brito Alves, em 2º lugar na classe 29er.

