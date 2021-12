Velejador prepara livro de expedição à Antártida

Grande conhecedor de navegação e um fã declarado dos mares, o velejador Aleixo Belov comemorou o aniversário em plena expedição à Antártida. Em 9 de janeiro deste ano, quando completou 71 anos, ele velejava nas proximidades do Cabo Horn a bordo do veleiro Fraternidade.

Preparava-se para a travessia do Drake, considerada a mais famosa do mundo e que exige muita perícia no acesso ao distante continente gelado. Na expedição à Antártida, Belov e outros nove tripulantes literalmente entraram numa fria em aventura com temperaturas sempre abaixo de zero.

Foram 8,5 mil milhas náuticas percorridas nos mares (cerca de 15.300 km), ida e volta. Saga que vai virar o seu sétimo livro.

Em um mar cercado de montanhas repletas de gelo, ele, a mulher Lygia Beck, o filho Alexey Belov e outros sete tripulantes participaram da longa viagem que, para o velejador, começou em Ushuaia, na Argentina, já que a maioria dos participantes de avião foi pegar o veleiro nesse local.

Maiores riscos

Dono de uma empresa de engenharia portuária e subaquática com 900 funcionários, o ucraniano naturalizado brasileiro considera o frio, o gelo flutuante e o difícil acesso as partes mais perigosas da expedição.

"Levamos quase quatro dias passando pelas 550 milhas do Drake, com neblina, pessoas de plantão dia e noite e dois radares ligados", contou o velejador. O estreito é o local em que o Oceano Pacífico se encontra com o Atlântico.

Belov conta maravilhado a experiência de ver ao mesmo tempo o lado mais ao sul do continente de um lado e a Península Antártica no outro.

"Fiquei vendo a previsão do tempo toda hora, até achar uma janela de tempo bom, porque lá o mau tempo é o rei", contou.

O temido histórico de risco no Drake não é à toa. Em um dia de tempo ruim, ondas violentas de 20 metros certamente irão incomodar os corajosos viajantes no mar cercado por montanhas cobertas de gelo.

Após quatro dias transpondo o Drake, o Fraternidade chegou à Antártida. Apesar de equipado e de ter casco de aço, o barco foi danificado devido aos impactos com o gelo flutuante. A neblina densa, impedindo a visão 50 metros adiante, finalmente foi vencida, dando acesso à navegação pelos canais.

"Não tem como evitar. Você desvia de um, mas bate em outro", explicou Belov.

Para evitar acidentes graves, atracaram em partes rasas, onde só chegam icebergs pequenos em relação aos de até 300 m de altura e cerca de 400 milhões de toneladas. Para sorte dos visitantes, as verdadeiras montanhas de gelo flutuantes encalham antes.

