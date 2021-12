Veja os gols de Neymar indicados ao prêmio de mais bonito

O atacante Neymar encantou o mundo neste domingo, 8, com um golaço que marcou na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Villarreal.

Muitos apontaram o lance como merecedor do Prêmio Puskás, de gol mais bonito de 2015. No entanto, o prazo para concorrer neste ano já se encerrou e o lance só poderá entrar na disputa em 2016.



Marcar belos gols já é tradição na carreira do brasileiro. Ele já foi finalista do prêmio em quatro de suas sete edições. Foram três com a camisa do Santos - onde faturou o troféu em 2011 - e uma com a seleção brasileira.



Relembre então os gols que levaram Neymar ao prêmio Puskás e compare com o do último domingo.

Gol contra o Santo André, em 2010

Gol contra o Flamengo, em 2011

Gol contra o Internacional, em 2012

Gol contra o Japão, em 2013

Gol contra o Villarreal, em 2015

Neymar faz golaço pelo Barcelona

