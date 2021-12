Veja os confrontos das quartas de final do Baiano 2015

As cartas já estão na mesa para o mata-mata do Campeonato Baiano 2015. E depois de não conseguirem superar o invicto Vitória da Conquista na tabela de classificação, os inicialmente favoritos Bahia (2º) e Vitória (3º), ao menos, têm como consolo que, não se enfrentarão precocemente antes da final do torneio [veja a baixo a chave das quartas de final].

Dono do baralho na 1ª fase do Baianão, o Vitória da Conquista terá a vantagem do empate e de decidir em casa seu duelo de invictos com o Bahia de Feira (8º). O Tremendão chegou às quartas de final com cinco empates e apenas uma vitória, tendo marcado somente três gols.

Outro time que não perdeu no torneio foi o Vitória, que atuou neste domingo, 8, como visitante e ficou apenas no empate em 0 a 0 com a Juazeirense, resultado que classificou o Leão na 3ª colocação, mas que proporcionou ao arquirrival Bahia a chance de terminar a fase na vice-liderança.

Goleada

O Tricolor da capital conseguiu pular da 7ª para a 2ª posição na tabela graças à maior goleada do Baianão até aqui. Dono do melhor ataque do torneio, com 14 gols, o Bahia fez 7 a 1 no lanterna Feirense, na Fonte Nova. O tento sofrido pelo goleiro Jean foi o primeiro da Águia do Sertão no certame.

Léo Gamalho e Kieza, com três e dois gols na tarde deste domingo, respectivamente, são agora os artilheiro da competição, com quatro gols cada.

De todos os jogos do domingo, o mais emocionante aconteceu no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim. Lá, o Galícia, que abriu mão de jogar em Pituaçu por um pedido da polícia militar à Federação Bahiana de Futebol (FBF), venceu a Catuense por 1 a 0 e saiu da zona do torneio da morte diretamente para a 7ª posição, ultrapassando o adversário e deixando-o na disputa contra o rebaixamento.

Torneio da morte

A Catuense terá a vantagem do empate e de decidir em casa sua permanência na 1ª Divisão, contra o Feirense. No outro confronto do 'Torneio da Morte', caberá ao Serrano a condição contra o Jacobina.

