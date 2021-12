Veja como ficaram os grupos do Baianão 2015

Os grupos do Baianão 2015 foram definidos nesta quinta-feira, 27, no Quartel do Exército em Amaralina. Por meio de sorteio, o Bahia ficou na cabeça de chave do primeiro grupo, que também é formado pelo Serrano, Galícia, Juazeirense, Bahia de Feira e Colo Colo. Já o Vitória é a cabeça de chave do segundo grupo, que conta com o Vitória da Conquista, Jacuipense, Feirense, Catuense e Jacobina.

A competição terá apenas jogos de ida com seis rodadas na primeira fase, quando os clubes vão enfrentar apenas os times do outro grupo. Nesse formato, o campeonato fica mais enxuto, totalizando 50 partidas, 26 a menos do que em 2014. Antes, a dupla BaVi disputavam apenas a segunda etapa do Baianão, o que foi modificado para a edição de 2015.

Os quatro melhores de cada chave segue para às quartas de final. Os demais disputam o rebaixamento. O Baianão, principal campeonato estadual do Norte/Nordeste, começa no dia 1º de fevereiro.

