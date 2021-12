Veja a programação de inauguração da Fonte Nova

A Arena Fonte Nova, em Salvador, será oficialmente aberta ao público neste domingo, 7. Além da clássica e esperada disputa entre os dois grandes times locais, Bahia e Vitória, o dia será marcado por um espetáculo com estrelas da música baiana. Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Margareth Menezes, Dan Miranda, Márcia Short e Mariene de Castro farão a festa na nova praça esportiva.

No dia do evento, os portões da Arena serão abertos a partir das 11h30. O espetáculo musical está previsto para começar às 14h30 e o Ba-Vi tem início previsto para as 16h.

