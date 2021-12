Vasco vence ABC e se classifica na Copa do Brasil; América-MG avança

Jogando no estádio do Maracanã diante de mais de 31 mil pessoas, o Vasco vence o ABC por 1 a 0, nesta quinta-feira, 5, e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o Goiás.

Muito pressionado por conta dos últimos resultados, como o empate em 1 a 1 com o Resende na estreia da Taça Rio, o time comandado pelo técnico Abel Braga começou a partida pressionando muito o time adversário.

Com isso, o Vasco ocupava mais o campo de ataque, sem dar muitos espaços para o ABC. Mas a pressão não se traduziu em gols no primeiro tempo.

Gol de Germán Cano

No segundo tempo, o Vasco pressionou ainda mais. E o gol não demorou a aparecer. Aos 15 minutos Marrony recebeu passe em profundidade, avançou em velocidade e cruzou para o atacante argentino Germán Cano, que, de primeira, chutou para vencer o goleiro Rafael.

Mas com a vantagem no placar a equipe carioca diminui a sua rotação, e permitiu que o ABC começasse a criar boas chances, em busca do gol do empate que levaria o jogo para a disputa de pênaltis.

Já o Vasco passou a se segurar mais na defesa para tentar marcar o segundo em um contra-ataque. As oportunidades surgiram, mas o ataque vascaíno não conseguiu ampliar o marcador.

Com isso o jogo chegou ao final, mas as críticas continuam para um time que sofre muito para vencer.

América-MG classificado

Outra equipe a garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta foi o América-MG, que derrotou o Operário-PR por 2 a 0 no estádio Germano Krüger, que fica em Ponta Grossa (PR).

Os gols da equipe mineira saíram na etapa final, primeiro com Rodolfo, depois com Felipe Augusto. O próximo adversário do América na competição será a Ferroviária (SP).

adblock ativo