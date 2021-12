Vasco e Flamengo empatam na abertura da decisão

Em um jogo tenso, como era esperado para uma final entre dois grandes rivais, Vasco e Flamengo empataram por 1 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. O título será definido no próximo domingo, em novo encontro entre flamenguistas e vascaínos, no mesmo local.

Diante de um público pequeno para um clássico decisivo - foram pouco mais de 26 mil presentes no Maracanã -, o jogo ficou marcado mais pelos desentendimentos e confusões dentro de campo do que pelo futebol apresentado pelos dois lados. Com o resultado, o Flamengo precisa agora somente de um novo empate no domingo que vem para se tornar campeão carioca. Ao Vasco, resta a vitória.

Antes do clássico começar, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem ao ator José Wilker, que morreu no dia anterior no Rio. Em campo, o Vasco entrou em campo praticamente com força máxima, apostando numa formação ofensiva com três atacantes. Já o Flamengo esteve bastante desfalcado, sem contar com titulares como Leonardo Moura, André Santos, Elano e Hernane.

O jogo começou bastante disputado, com muita correria dos dois times. Mas foi o Vasco quem abriu o placar, logo aos 11 minutos, após uma cobrança de escanteio que o zagueiro Rodrigo cabeceou para o gol. Depois disso, a tensão tomou conta do clássico. Alguns jogadores começaram a chegar com força excessiva nas divididas, o que causou desentendimentos dentro de campo.

Nervosos, os dois times erravam muitos passes e abusavam das faltas. Um pouco mais organizado, era o Vasco quem criava mais jogadas de perigo. Mesmo assim, o time do técnico Adilson Batista não soube aproveitar essa leve superioridade ofensiva para ampliar a vantagem, o que acabou custando caro no segundo tempo, quando o Flamengo foi buscar o empate no Maracanã.

Os ânimos continuaram exaltados no segundo tempo. Tanto que, o atacante Everton Costa recebeu o segundo cartão amarelo após dar uma solada em Frauches e foi expulso de campo aos 10 minutos, deixando o Vasco com um jogador a menos. Aí, o Flamengo passou a controlar as ações e não demorou para chegar ao empate. O gol veio aos 15, num lindo chute do meia-atacante Paulinho.

Depois disso, o Flamengo passou a explorar a velocidade de seu ataque, principalmente com Everton e Negueba, em busca do segundo gol. Mas também não quis se expor muito. Do outro lado, o Vasco lutou com garra para conter a pressão adversária até o fim e segurar o empate. Assim, o clássico deste domingo terminou mesmo empatado, deixando tudo aberto na decisão do título carioca.

