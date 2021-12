Vasco demite técnico português Sá Pinto

A onda estrangeira de técnicos no futebol brasileiro tem uma nova baixa. Após dois meses no comando do Vasco, o português Ricardo Sá Pinto foi demitido do time carioca nesta terça-feira, 29.

Contratado com o objetivo de reerguer o clube, que chegou a liderar o Brasileirão nas rodadas iniciais, sob o comando de Ramon Menezes, o europeu não conseguiu boas atuações na direção do cruzmaltino e deixa o clube na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 28 pontos, mesma pontuação do Bahia - o primeiro fora do Z-4.

Com passagem pelo Gigante da Colina, em 2017-18, o técnico Zé Ricardo, atualmente sem clube, desde que deixou o Internacional no ano passado, negocia retorno ao clube.

