Vasco anuncia saída do técnico Ramon Menezes, após derrota para o Bahia

O Vasco anunciou no início da tarde desta quinta-feira, 8, a saída do técnico Ramon Menezes, após derrota para o Bahia, ontem, 7, por 3 x 0, em Salvador, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.. O penúltimo resultado também foi com um resultado ampliado de 4 x 1 para o líder Atlético-MG.

Por meio de nota, o clube agradeceu “os serviços prestados” pelo treinador, e informou que “em breve, anunciará o seu substituto”.

Confira a nota:

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto."

Ramon assumiu o Vasco no final de março, comandando a equipe em 16 partidas. Destas, foram oito vitórias, três empates e cinco derrotas.

No sábado, 10, o time joga um clássico contra o Flamengo, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileiro.

