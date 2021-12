Varejão joga bem e Cavaliers derrota Timberwolves

Com uma boa atuação do brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers acabou com a invencibilidade do Minnesota Timberwolves neste começo da temporada 2013/2014 da NBA ao derrotá-lo, em casa, na Quicken Loans Arena, por 93 a 92, pela rodada de segunda-feira.

Varejão permaneceu em quadra por 29 minutos e teve ótimo desempenho nos arremessos de quadra ao acertar seis de sete tentativas para terminar a partida com 12 pontos. Além disso, obteve seis rebotes e deu quatro assistências na partida. CJ Miles, que iniciou o jogo no banco de reservas, marcou 19 pontos e Tristan Thompson somou 12 pontos e 11 rebotes pelo Cavaliers, agora com duas vitórias e duas derrotas no campeonato.

O Timberwolves chegou a estar com uma desvantagem de 23 pontos, reagiu, mas não conseguiu evitar o seu primeiro tropeço em quatro partidas disputadas nesta temporada. Kevin Martin foi o cestinha do jogo com 23 pontos e Kevin Love somou 17 pontos e 13 rebotes, mas errou um arremesso de três pontos que daria a vitória ao Timberwolves a 1s9 do fim do duelo.

Também na noite de segunda, o Boston Celtics sofreu a sua quarta derrota em quatro jogos disputados nesta temporada ao perder para o Memphis Grizzlies por 95 a 88, fora de casa. O brasileiro Vitor Faverani jogou 27 minutos e teve desempenho discreto pelo Celtics, com cinco pontos e seis rebotes.

Jeff Green foi o cestinha da partida com 22 pontos, mas não impediu mais uma derrota do time de Boston, que ainda não venceu sob o comando do técnico Brad Stevens, que dirige pela primeira vez uma equipe da NBA. Jerryd Bayless, Zach Randolph e Mike Conley marcaram 15 pontos cada para o Grizzlies, um a mais do que Marc Gasol.

O Golden State Warriors acabou com a invencibilidade do Philadelphia 76ers, que vinha embalado por três vitórias, ao derrotá-lo por 110 a 90, fora de casa, com a ótima atuação de Andre Iguodala, cestinha do duelo com 32 pontos. Já Stephen Curry conseguiu um "triple-double", com 18 pontos, 12 assistências e 10 rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 93 x 92 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 90 x 110 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 95 x 88 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 137 x 118 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Toronto Raptors x Miami Heat

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Detroit Pistons x Indiana Pacers

New York Knicks x Charlotte Bobcats

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

adblock ativo