Varejão garante que quer disputar o Mundial de Basquete

Depois de precisar pedir dispensa de disputar a Copa América do ano passado, por conta de diversos problemas físicos, Anderson Varejão garante que quer estar no Mundial Masculino de Basquete, que acontece entre 30 de agosto e 14 de setembro, na Espanha. Em entrevista ao site da Fiba (Federação Internacional de Basquete), nesta sexta, ele reafirmou que defende o Brasil com prazer.

"Jogar na seleção nacional tem sido sempre muito importante para mim. Estou feliz de vestir a camisa da Seleção. Gostaria de fazer parte do grupo que competirá na Espanha", garantiu o jogador do Cleveland Cavaliers.

No ano passado, Varejão foi convocado pelo técnico Ruben Magnano para a Copa América mesmo sendo de conhecimento público que ele estava machucado. O jogador se viu obrigado a pedir dispensa, alegando estar se recuperando de uma lesão no quadríceps da perna direita. Por consequência da lesão, o atleta amargou o surgimento de dois coágulos, resultando em um quadro de embolia pulmonar.

Todos os outros brasileiros que jogam na NBA também pediram dispensa da Copa América. O pivô Nenê, do Washington Wizards, exibiu um laudo médico no qual ficou constatado um problema no joelho direito e uma lesão no pé esquerdo. Tiago Splitter, que nunca havia recusado uma convocação, alegou que precisava de férias. Já Leandrinho se recuperava de problemas físicos na época da convocação.

As recusas dos jogadores e o péssimo resultado na Copa América - a vaga no Mundial só veio por convite - fez os atletas da NBA serem bombardeados de críticas. Agora, a tendência é que todos possam disputar a competição na Espanha. Varejão, por exemplo, apesar de já ter perdido 20 partidas da temporada por lesões, participou já de 58 jogos, com média de 8,5 pontos e 9,8 rebotes, e deverá ficar à disposição de Magnano.

"Ainda que esteja lutando contra alguns problemas físicos, estando dando o melhor de mim para ajudar o Cavaliers a ganhar partidas. A temporada não está sendo da forma que queríamos, mas não tenho outra opção senão seguir lutando jogo contra jogo", comentou. O time de Cleveland é o 10.º colocado da Conferência Leste, com 29 vitórias e 44 derrotas.

adblock ativo