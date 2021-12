Vaqueiro de Serrinha faz sucesso em ultramaratonas de 50 km

Habilidoso vaqueiro na arte de apartar o gado para o abate, José Mirailton Pereira Lima, de 34 anos, depende da 'vaquinha' feita por amigos quando vai competir pelo País nas etapas do Endurence XTerra de Ultramaratonas.

A última ajuda foi feita esta semana para os 50 km da competição em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que será disputada neste sábado, às 14h. Colegas de sua equipe de atletismo em Serrinha, cidade do nordeste baiano a 173 km de Salvador, contribuem com valores entre R$ 10 e 200.

A ajuda tem recebido retorno à altura, já que Mirailton estreou com vitória no dia 13 de abril deste ano. Ele conta que nessa primeira corrida foi anunciado na chegada como "a zebra que vem da Bahia".

O vaqueiro ficou em quarto na etapa seguinte e venceu a última. Com o resultado, lidera o circuito nacional de ultramaratonas XTerra. O Circuito não é homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), segundo consulta feita por A TARDE à própria CBAt. Porém, é considerado um dos mais importantes de ultramaratona do país, unindo natureza e esportes.

Eufóricos com o desempenho do representante do interior baiano, amigos de sua equipe fizeram um churrasco logo na estreia, quando Mirailton, apesar de novato, deixou para trás concorrentes patrocinados.

"Quando eu estava nos km 45, o motoqueiro-guia avisou pelo rádio que um tal de José (primeiro nome do serrinhense) vinha liderando", contou o surpreendente Mirailton, que virou notícia em Paraty e depois Manaus, onde também venceu.

O bom desempenho colocou o vaqueiro baiano em destaque no circuito e levou os organizadores a lhe darem de presente um tênis de corrida de montanha. Ele até então usava um convencional nas trilhas.

Troco devolvido

O segredo para os bons resultados ele coloca nos sete meses de treinamento no ano passado, nas serras da região de Barrocas, a 18 km de sua cidade. Seu desempenho foi decisivo também para mais portas se abrirem para 'patrocinadores' em Serrinha.

"Desde a primeira viagem, me dão 30, 50, 100, 200 reais. Na primeira, sobrou troco de R$ 200 e devolvi. A honestidade é outra coisa que acaba gerando confiança, junto com as vitórias", explicou Mirailton.

O vaqueiro lidera os 50 km do XTerra com 294 pontos (veja classificação abaixo), mas uma das maiores alegrias, segundo ele, é o fato de ter apoio dos 'patrocinadores' da equipe. O grupo, porém, mesmo eufórico, até agora demora de acreditar nas vitórias do baiano.

Mesmo ligando para dar a notícia da segunda vitória no circuito, em Manaus, o triunfo custou a ser comemorado pelo grupo e o técnico Nixon Fernandes, o mesmo que treinou o ex-corredor baiano da seleção brasileira Manuel Teixeira, conhecido como Teixeirinha.

Nem o técnico acreditou. Tampouco a torcida formada pela equipe de atletismo. Só após uma conferida na página do Xterra foi tirada de vez a dúvida e Fernandes se convenceu de que o vaqueiro tinha virado um grande corredor da equipe.

Descoberta pela internet

A vocação para corridas de longa distância foi descoberta por Mirailton há oito anos, em uma navegada na internet. Desta forma, o vaqueiro soube o que queria fazer da vida. "Vi a modalidade de corridas de trilha em um site e resolvi treinar para elas", contou.

"Eu já tinha resistência por ter experimentado correr maratonas em São Paulo e Rio de Janeiro", completou o atleta.

