Vanderlei Luxemburgo não resiste à pressão e é demitido pelo Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo não resistiu ao péssimo início de Campeonato Brasileiro do Flamengo e acabou demitido do clube carioca na noite desta segunda-feira. Em três jogos, o time conquistou apenas um ponto - derrotas para o São Paulo e Avaí e um empate no Rio com o Sport.

O treinador chegou a falar com o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, para assumir o comando do time tricolor quando Muricy Ramalho foi demitido. Mas o negócio perdeu força na reta final do Campeonato Carioca.

O rubro-negro será comandado interinamente por Jayme de Almeida, campeão da Copa do Brasil de 2013. Enquanto isso, a diretoria continua as negociações para fechar a contratação do atacante Paolo Guerrero para a sequência da temporada.

Luxemburgo é o terceiro treinador a deixar um clube em apenas três rodadas no Brasileirão. Antes, Luiz Felipe Scolari havia deixado o Grêmio e Ricardo Drubscky foi mandado embora do Fluminense. Para seu lugar, o Flamengo está interessado em Cristóvão Borges, assim como Oswaldo de Oliveira, pressionado no comando do Palmeiras, também é cotado para assumir o cargo.

Ao anunciar a demissão do técnico, o Flamengo divulgou uma curtíssima nota oficial, no fim da noite desta segunda-feira, na qual avisou: "Vanderlei Luxemburgo não é mais treinador do Flamengo. Ele deixa o cargo após dez meses à frente da equipe de futebol. A diretoria agradece ao técnico pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira".

