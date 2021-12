Vanderlei Luxemburgo brinca após cirurgia: "Vão ter que aturar o velho"

Um dos técnicos mais vencedores do Brasil, Vanderlei Luxemburgo comemorou o sucesso em sua cirurgia, realizada nesta quinta-feira, 25, para retirada da vesícula. O treinador do Palmeiras, de 68 anos, também agradeceu o carinho dos fãs.

O comandante alviverde apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais onde brinca com a situação. "Vão ter que aturar o velho (risos). Sou igual a vara de marmelo. Eu envergo, mas não quebro", descontraiu.

Com previsão de alta para esta sexta-feira, 26, o treinador poderá retornar aos treinamentos com o elenco do Palmeiras já na próxima semana, segundo informações do GloboEsporte.com.

adblock ativo