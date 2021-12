Vander, ex-Bahia, marca na estreia pelo Flamengo e é elogiado por Luxemburgo

A vitória por 2 a 0 diante do Volta Redonda, na última quarta-feira à noite, marcou a estreia do Flamengo neste Campeonato Carioca. Para três jogadores, foi também a estreia em partidas oficiais pelo clube. Entre eles, os jovens Wanderley e Vander - o goleiro Felipe também fez seu primeiro jogo oficial pela equipe - se destacaram e marcaram os gols do triunfo.



"O grupo deixou os dois à vontade. A ida para Londrina, o entrosamento com os companheiros os deixou à vontade. O Wanderley é jovem, mas está bem rodado. O Vander é um jogador que promete. Muita qualidade, distribui bem a jogada. É um meia que gosta de fazer gol. Como estreia foi muito proveitosa", declarou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

