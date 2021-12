Vander e Maicon devem reaparecer; Marinho e Tiago Real são dúvidas

Depois do suado empate diante do América, em Minas Gerais, a delegação do Vitória retornou nesta quinta, pela manhã, a Salvador. O técnico Vagner Mancini tem problemas médicos e a suspensão do lateral-direito Norberto, expulso contra o Coelho, para resolver. No entanto, ele esbanja otimismo e já tem substitutos possíveis caso perca os titulares que estão contundidos.

Tiago Real e Marinho serão reavaliados hoje, após a reapresentação, para ver se terão condições de enfrentar o Atlético-MG, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

A situação mais complicada é a do meia Tiago Real, que foi substituído por Dagoberto no final do primeiro tempo, sentindo dores na coxa. Já Marinho deixou o campo para a entrada de Alípio aos 23 minutos do segundo tempo. Caiu sentindo dores na coxa direita. Porém, segundo a assessoria de imprensa do clube, ele e Tiago Real já amanheceram em condição bem melhor.

Expulso na vitória sobre o Corinthians, o atacante Vander fica à disposição de Mancini. Outro que não viajou para Belo Horizonte, mas por opção do treinador, foi Maicon Silva, que deve entrar na lateral direita diante do Galo.

"Fizemos um bom jogo em Belo Horizonte. Levamos um ponto merecido por tudo o que fizemos. Mesmo perdendo um jogador, buscamos o empate. Não vamos ter o Norberto diante do Atlético, mas também teremos a volta do Maicon, que, de repente, é uma nova oportunidade para o atleta", analisou Vagner Mancini.

A venda de ingressos para o jogo de domingo foi iniciada ontem, na internet, lojas do Vitória e bilheterias da Fonte Nova. Os sócios SMV Ouro e Prata terão acesso à Arena. Os sócios Bronze têm desconto de 70% na compra de um ingresso de inteira no setor Norte.

Sub-20

Nesta quinta, no Barradão, pela 2ª rodada do Brasileiro sub-20, o Vitória ficou no 0 a 0 com o Atlético-PR. O time, que havia perdido a estreia para o Botafogo, só volta a jogar em 8 de junho, contra o Figueirense, fora de casa.

