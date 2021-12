Vander e Ávine podem reforçar Bahia contra Corinthians

O técnico do Bahia, Caio Júnior, poderá ter dois importantes reforços para a partida do próximo domingo, 29, contra o Corinthians, em Pituaçu.

É que o lateral-esquerdo Ávine e o meia Vander, ambos recuperados de lesões, já foram liberados pelo departamento médico do clube.

Na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira, 27, após o triunfo sobre o Palmeiras, enquanto os titulares contra o alviverde paulista participaram apenas de um treino regenerativo, o lateral e o meia desceram para o campo e participaram normalmente do coletivo entre os reservas.

A dupla atuou no time de coletes verdes, que foi formado por Omar; Neto, Lucas Fonseca, Alysson e Gerley; Lenine, Victor Lemos, Vander e Ávine; Jones e Júnior.

A equipe de coletes azuis formou com Renan; Lucas, Dudu, Diego e Jussandro; Pablo, Tiago, Diego Queiroz e Ryder; Nadson e Rafael. A atividade terminou empatada em 1 a 1.

Lesionados - Caio Júnior dificilmente poderá contar com os meias Mancini, Kléberson e Gabriel, nem com os laterias Madson e Coelho, que ainda estão em tratamento no departamento médico.

Para que Caio possa definir o time que começará a partida contra o Timão, o elenco tricolor volta ao batente às 9h30 deste sábado, 28, no Fazendão.

