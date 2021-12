Van Nistelrooyserá auxiliar da Holanda após a Copa

Aposentado há apenas dois anos dos gramados, depois de passagens de sucesso por Manchester United e Real Madrid, Ruud van Nistelrooy está prestes a assumir uma nova função. Depois da Copa, ele será auxiliar de Guus Hiddink no comando da seleção holandesa. O ex-jogador, de 37 anos, revelou ter sido surpreendido pelo convite.

"Foi uma chamada surpresa de Hiddink. Não estava mesmo nada à espera de algo assim, mas, quando surge uma oferta de trabalho como esta, é uma honra. Trabalhar com Hiddink, com a sua experiência, para alguém como eu, que está iniciando a carreira de treinador, é fantástico. Passar dois anos com ele, com a seleção da Holanda, a tentar ajudar os jogadores a melhorar... Não podia ser melhor", comentou o antigo artilheiro, em entrevista ao site da Uefa.

Hiddink irá suceder Louis van Gaal, que vai comandar a Holanda na Copa do Mundo. O acordo inicial com a federação holandesa é o ex-treinador de PSV Eindhoven, o Real Madrid e o Chelsea ficar à frente da seleção holandesa até a Eurocopa.

"Serei um dos auxiliares, pelo que ajudarei todo mundo, assim como faz o Danny Blind (auxiliar de Van Gaal). Poderei usar a minha experiência, (ensinar) como lidar com a pressão, como me preparava, como fiz as coisas, situações que aconteceram. Mas essas são as coisas em geral que poderei partilhar com qualquer jogador."

