Vampeta minimiza acusação Gérson contra Ramírez: "muito esquentadinho com tudo"

Ex-jogador do Vitória e seleção brasileira, Vampeta disse que o suposto caso de racismo denunciado pelo meia do Flamengo, Gérson, neste domingo, 20, em partida contra o Bahia, “é normal em partidas de futebol” e que Gérson estava "muito esquentadinho com tudo". Gérson relatou que, durante uma discussão no segundo tempo, Ramírez, meia do Tricolor baiano, falou: "Cala a boca, negro"

Vampeta se pronunciou sobre o caso quando participava do programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta, nesta segunda, 21.

"Este final de semana eu estava em Sorocaba em um evento com o Amaral [também ex-jogador], a gente estava no mesmo carro e ele falava: 'Vampeta, está muito chato este negócio na bola de qualquer coisinha [ser racismo]... pô, a gente se chama de negão, chama de macaco...'. Eu estava vendo o jogo e o Gerson estava muito esquentadinho com tudo. Joga muito, merece uma oportunidade na seleção, mas eu não vi [o caso] para tanta... de negro, não sei o que... no calor do jogo", disse vampeta.

Em seguida, o apresentador Flávio Prado e o jornalista Benjamim Back tentam convencer Vampeta sobre a reação do jogador do rubro-negro. "A ofensa é uma coisa que você recebe cada um de jeito, é uma coisa muito pessoal. Uma vez falei com uma amiga negra sobre isso e ela falou: 'cara, você só sabe o que dói se você sentir'", disse o apresentador.

O jogador aposentado reagiu e negou que estivesse "defendendo" condutas racistas, mas voltou a dizer que o assunto é normal em jogos de futebol.

"Eu não estou defendendo essas coisas não, pelo amor de Deus. Mas no futebol, por exemplo, eu jogo na Vila Maria. Lá tem de tudo, coreano, boliviano... 'Toca a bola, Bolívia'. 'Ô alemão, toca a bola'. 'Ô, chinês, e aí?'. Então se todo mundo for para a televisão", respondeu o ex-volante.

As informações são do UOL.

