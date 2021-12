Valtteri Bottas, da Mercedes, conquista a pole do GP de Eifel de F1

O piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou na manhã deste sábado, 10, a pole position do Grande Prêmio de Eifel de Fórmula 1, disputado no circuito de Nürburgring, na Alemanha, com seu companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton, na segunda posição e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro.

Com um tempo de 1m25s269, esta foi a terceira pole no ano e a 14ª na carreira de Bottas, além de ser a 11ª vez que um carro da equipe alemã larga na frente em 11 corridas desta temporada, que tem 17 etapas.

A largada do GP de Eifel é neste domingo, às 9h10 (hora de Brasília).

adblock ativo