O piloto finlandês Valtteri Bottas, da equipe Mercedes, fez neste sábado, 1º, o melhor tempo (1.18:348) na classificação para o grid de largada do Grande Prêmio de Portugal, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, disputado no circuito de Portimão, no Algarve.

AFP Valtteri Bottas conquista a pole position do GP de Portugal de F1

Essa foi a 17ª pole position na F1 de Bottas, que terá na segunda posição o companheiro de equipe Bottas, o britânico Lewis Hamilton, seguido pelo holandês Max Verstappenm, da Red Bull, em terceiro. O mexicano Sergio Perez, também da Red Bull, sai em quarto.

O espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari, 5º) e o francês Esteban Ocon (Alpine, 6º) largam da terceira fila, à frente do britânico Lando Norris (McLaren, 7º) e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 8º).

O também francês Pierre Gasly (AlphaTauri), largará em 9º, logo à frente do alemão Sebastian Vettel (Aston Martin, 10º).

A largada do GP de Portugal é neste domingo, às 11h (de Brasília).

