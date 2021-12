Vale vaga: Jacuipense e Juazeirense decidem acesso à Série C neste domingo

O futebol baiano poderá ter dois representantes na Série C do Campeonato Brasileiro de 2020. Para isso acontecer, Jacuipense e Juazeirense decidem neste domingo, 21, as partidas de volta das quartas de final da Série D. Na ida, a Juazeirense recebeu o Brusque no estádio Adauto Moraes e bateu o time catarinense por 1 a 0, diante da festa da torcida do Cancão. Já a Jacuipense, visitou o Floresta, do Ceará, e voltou para a Bahia com um empate por 2 a 2 na bagagem.

>> Juazeirense vence em casa e Jacuipense arranca empate

Jacuipense

A missão da Jacuipense para garantir um acesso inédito à Terceirona, é vencer o Floresta, às 15h, no Estádio Valfredão. Qualquer empate na partida leva a decisão para a disputa por pênaltis, já que não há o critério de gols fora de casa. E para tentar o resultado positivo neste domingo, o Leão do Sisal conta com a experiência do atacante Marcelo Nicácio, que conversou com o Portal A TARDE e destacou a importância de um elenco mesclado entre juventude e experiência para esta decisão. “A experiência em um momento desse conta muito porque a gente já passou por esse tipo de situação, então orientamos os mais jovens. Mas hoje o futebol evoluiu muito, vemos jogadores novos com uma bagagem imensa, com muitos jogos”.

Marcelo Nicácio usa experiência no futebol para alcançar o acesso (Foto: Reprodução)

Nicácio garante também que o acesso é um sonho de todo o elenco. “Desde o começo que a gente tem esse sonho de conseguir o acesso e agora esse sonho está mais vivo do que nunca. A gente tem a oportunidade de fazer história na Jacuipense”.

O atacante, de 36 anos, com passagens por Bahia, Vitória e clubes do futebol europeu, destaca a preparação do time para a partida deste domingo. “Estamos bem preparados para essa decisão desde o começo da competição. Todos os jogadores estão concentrados e cientes do que tem que fazer na partida. Vamos respeitar a equipe do Floresta mas temos que jogar bem e errar menos do que o adversário para que no fim dos noventa minutos a gente possa comemorar”.

O técnico da Jacuipense, Jonilson Veloso prevê um confronto difícil contra o time cearense e diz que sua equipe precisa fazer um jogo inteligente na decisão. “O jogo dentro de casa não tem desespero, é um jogo da inteligência. Essa é a preparação mental. Conversamos com os atletas para que eles estejam todos concentrados para esta partida difícil”.

Em caso de vitória, o Leão do Sisal subirá pela primeira vez na história para a Série C do Campeonato Brasileiro. A partida se torna especial por ser diante do seu torcedor. “O momento chegou. Temos que mostrar o que temos de melhor para nossa cidade. A gente encara como o jogo das nossas vidas porque estamos representando as cores da Jacuipense, representamos a cidade de Riachão do Jacuípe, representamos o estado da Bahia e podemos entrar para a história”, explica Jonilson.

Juazeirense

Para garantir o retorno à Série C - disputou a competição ano passado -, a Juazeirense precisa de um empate simples diante do Brusque, às 16h, no Estádio Augusto Bauer. Quem pode garantir a subida do Cancão é o técnico Maurílio Silva, que completa, neste domingo, 14 dias no comando da equipe. “Tudo foi muito rápido, cheguei para fazer um jogo, para resgatar a confiança do grupo, e de repente já estamos no jogo do acesso”.

Maurílio chegou a Juazeirense após o time empatar por 1 a 1 com o Iporá, de Goiás, no Estádio Adauto Moraes, no jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o que gerou a demissão de Carlos Rabelo, técnico na ocasião.

O atual treinador pretende montar uma equipe que sabia segurar o adversário mas que também incomode nas investidas ao ataque. “Hoje espero o time equilibrado, sabendo suportar a pressão, que será natural, e não abrindo mão de jogar, de também agredir o adversário. Não viemos aqui para nos acuar, viemos para uma guerra e quem só se defende uma hora é vazado, precisamos nos impor. Estamos todos confiantes, sabedores das dificuldades mas Deus é quem está no controle”.

O goleiro Gleibson, destaque do Cancão na temporada, comentou sobre a semana de preparação da equipe. “Recuperamos o máximo e trabalhamos em cima do Brusque jogando em seus domínios. Fizemos uma ótima viagem e estamos prontos para a batalha”.

Gleibson, destaque do Cancão, espera surpreender o adversário fora de casa (Foto: Divulgação | Agência CH)

Gleibson diz que a equipe estudou o Brusque e mantém o otimismo por um resultado favorável para o time baiano. “Tivemos acesso a todo material deles, jogam de forma agressiva em casa. Vamos usar de nossa experiência e comprometimento pra surpreender e suportar a pressão. Falta pouco, estamos todos confiantes que podemos atingir nosso objetivo”.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo