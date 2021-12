Valdir Espinosa é sepultado no Rio de Janeiro

O técnico Valdir Espinosa foi enterrado no Memorial do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 28. O velório aconteceu nesta quinta-feira, 27, no salão nobre de General Severiano, na sede do Botafogo.

Durante o velório, o caixão foi coberto com a bandeira do Botafogo, clube que trabalhava atualmente e tinha forte ligação, e com a do Grêmio, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de 1983.

Valdir estava de licença médica fazia cerca de duas semanas para cirurgia no abdômen. Ele faleceu em função de complicações decorrentes da cirurgia.

