Valcke minimiza 'imperfeições' do Mineirão e exalta BH

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, esteve nesta quarta-feira em Belo Horizonte para mais uma visita ao Mineirão, uma das sedes da Copa das Confederações deste ano. Esta foi a primeira vez que o dirigente visitou o local desde sua reinauguração e ele garantiu ter ficado bastante satisfeito com o que viu, apesar das críticas ao estádio por problemas funcionais. Na sua reabertura, no confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG em 3 de fevereiro, por exemplo, houve tumulto para a entrada de torcedores e falta de água nos bares e banheiros.

"Preciso parabenizar Belo Horizonte pelo trabalho realizado. É muito bom ver o Mineirão, que tem um dos melhores gramados e é um dos mais bonitos, finalizado. Algumas pessoas fizeram críticas no jogo de abertura, mas o que aconteceu é normal. Teremos tempo para corrigir as imperfeições", declarou.

Valcke também fez questão de elogiar a estrutura da capital mineira e avaliou que a cidade é a mais preparada para receber a Copa das Confederações no momento. "A Fifa considera isso positivo e digo que estamos muito satisfeitos com o resultado. Belo Horizonte está perfeita, é a número um, é a melhor."

A comitiva que realizou a visita ao estádio nesta quinta contou ainda com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, o ex-jogador Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local (COL), e o CEO do Comitê Executivo Local da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Trade. O governador do estado, Antonio Anastasia, teve compromisso com a presidente Dilma Rousseff e não pôde comparecer.

De Belo Horizonte, Valcke vai para o Rio, onde, nesta quinta-feira, fará uma visita ao Maracanã. O estádio deveria passar por uma inspeção da Fifa nesta quarta, mas a forte chuva que caiu na capital carioca na noite passada alagou parte das obras e impediu a vistoria. Ainda nesta quinta, o dirigente deve participar de uma reunião com o COL e de um evento que dará início à contagem regressiva de 100 dias para a Copa das Confederações.

