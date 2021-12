Vagner Mancini quer acabar com improvisação na lateral direita do Vitória

A equipe do Vitória passou por um sofrimento neste sábado, 10, em Natal -RN, para tentar conter os avanços dos rápidos atacantes do ABC pelos lados do campo. No fim, os potiguares venceram por 3 a 1, pela Copa do Nordeste, e tiraram a invencibilidade do Rubro-Negro na temporada.

Para evitar que o problema continue, uma das prioridades para o técnico Vagner Mancini é acabar com a improvisação na lateral direita. Titular do setor, o experiente Lucas está fora há três partidas por conta de uma lesão na panturrilha. Assim, a solução está sendo deslocar o meio-campista Lucas Marques para a posição, algo que visivelmente não deu certo contra o ABC.

"Lucas [Marques] é um jogador de meio-campo que está improvisado no setor. Foi muito bem nos outros jogos e hoje [sábado] teve um pouco mais de dificuldade porque o Wallyson e o ABC atacavam muito por lá. Mas a gente não pode de maneira alguma cobrar mais do que isso do atleta, porque ele está tentando ajudar. Agora, há a necessidade de a gente recuperar o mais rápido possível o Lucas ou de fazer a chegada de mais um atleta dessa posição", cobrou o treinador rubro-negro.

No entanto, o clube informou, via assessoria de imprensa, que a participação de Lucas na quinta, 15, – contra o Corumbaense, no Barradão, pela Copa do Brasil – ou mesmo no Ba-Vi de domingo, 18, também na Toca, pelo Baianão, é "difícil". O motivo é que o jogador ainda nem voltou a treinar normalmente. Tem feito nos últimos dias só tratamento e exercícios na academia.

Caso não queira manter Lucas Marques, outra opção para Mancini é colocar outro meio-campista ali, Yago.

Volta a Salvador

Depois de passar quase uma semana no Rio Grande do Norte, o grupo do Vitória retornou ontem a Salvador e foi liberado. Volta a treinar hoje à tarde.

