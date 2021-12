Vagner Mancini é anunciado como novo treinador do Atlético-GO

O Atlético Goianiense anunciou na manhã desta quinta-feira, 25, a contratação do técnico Vagner Mancini. O comandante chega ao Dragão do Cerrado para ocupar a vaga deixada por Cristóvão Borges, que deixou o clube com 66% de aproveitamento.

Sem clube desde dezembro de 2019, quando deixou o Atlético-MG, o treinador de 53 chega para comandar a equipe que, além o estadual, está na terceira fase da Copa do Brasil e disputará a série A deste ano.

Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Mancini possui um vasto currículo como treinador. Com passagens por diversos clubes do Brasil, o técnico já passou pelo Vitória por quatro oportunidades, onde conquistou dois títulos do campeonato baiano, 2008 e 2016, este último como melhor treinador do torneio.

adblock ativo