Vadão faz primeira convocação da seleção feminina no ano da Olimpíada

O técnico Vadão realizou nesta segunda-feira, 4, a primeira convocação da seleção brasileira feminina em 2016, ano em que a equipe vai disputar a Olimpíada do Rio. Todas as 21 jogadoras chamadas pelo treinador fazem parte da equipe permanente do Brasil, mantida pela CBF.

Assim, a relação não conta com alguns dos expoentes do futebol feminino do Brasil, como as atacantes Marta e Cristiane. E essas 21 jogadoras convocadas por Vadão vão se juntar na Granja Comary, em Teresópolis, a partir do dia 11 de janeiro para um período de treinamentos até 2 de fevereiro.

Essas atividades servirão de preparação para a disputa da Copa Algarve, em Portugal, entre 1º e 10 de março. O torneio será disputado por oito seleções, sendo que o Brasil está no Grupo B, ao lado de Portugal, Nova Zelândia e Rússia. Em 2015, a equipe ficou em sétimo lugar, numa competição que contou com a participação de 12 times.

Mas o grande objetivo do Brasil em 2016, evidentemente, será a disputa da Olimpíada no Rio, que terá o torneio de futebol feminino sendo realizado entre os dias 3 e 19 de agosto. A seleção possui duas medalhas de prata, asseguradas nos Jogos de 2004 e 2008, e sonha em conquistar o seu primeiro ouro.

