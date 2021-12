Vadão convoca Marta e veteranas para a Copa do Mundo Feminina

O técnico Vadão, da seleção brasileira feminina, convocou nesta quinta-feira,16, as 23 jogadoras que vão defender a equipe na Copa do Mundo Feminina, na França, no próximo mês. A seleção vai contar principalmente com a experiência de jogadoras como a craque Marta, escolhida seis vezes a melhor do mundo pela Fifa, mais a atacante Cristiane, de 33 anos, e a meia Formiga, que disputará sua sétima Copa, aos 41 anos.

A convocação foi anunciada na manhã desta quinta durante entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil vai fazer a preparação para a Copa da França na cidade portuguesa de Portimão, na região do Algarve, sul do país. O período de treinos no local terá início dia 22 e irá até 5 de junho, data da viagem para a cidade francesa de Grenoble, local da estreia.

O Brasil enfrenta na primeira partida da Copa do Mundo feminina a Jamaica, no dia 9. Depois, em Montpellier, no dia 13, a seleção encara a Austrália e por fim fecha a primeira fase contra a Itália, em Valenciannes, no dia 18. Avançam para as oitavas de final as duas primeiras colocadas de cada grupo, além dos quatro terceiros colocados de melhor campanha.

A seleção vem de má fase nos últimos amistosos, ao ter perdido os nove últimos encontros. Apesar disso, Vadão mantém o otimismo. "Nossas pretensões são sempre de vencer. Nós temos condições de vencer", declarou o treinador. "Não vamos esquecer que essa dificuldade não é só para nós. É para outros também. Nosso otimismo é o que está na cabeça das meninas. A expectativa é positiva", ressaltou.

A equipe liderada por Marta busca na França uma conquista inédita para o futebol nacional. O Brasil jamais ganhou uma Copa do Mundo feminina. O melhor resultado na competição foi o vice-campeonato em 2007, na China, ao perder a final para a Alemanha. Na última edição, em 2015, a seleção foi eliminada nas oitavas de final pela Austrália.

Vadão explicou nesta quinta-feira que apesar de contar com o talento de Marta, o desafio será montar uma equipe que não dependa somente da camisa 10. "A Marta ainda é a Marta, mas não podemos jogar tudo nas costas dela, para resolver. A equipe estando bem, tem que ter uma estrutura que possa facilitar a Marta, para ela fazer tudo que sabe, o poder de decisão que ela tem", disse.

Coordenador de seleções femininas da CBF, Marco Aurélio Cunha afirmou que a lista ainda poderá sofrer mudanças até o dia 26 para eventuais alterações em razão de cortes ou imprevistos.

Confira abaixo a lista das convocadas para o Mundial:

Goleiras: Aline, Bárbara e Letícia Isidoro;

Laterais: Fabiana Baiana, Letícia Santos, Tamires e Camila;

Zagueiras: Érika, Kathellen, Mônica e Tayla;

Meio-campistas: Andressinha, Formiga, Adriana e Thaisa;

Atacantes: Bia Zaneratto, Cristiane, Raquel, Debinha, Geyse, Ludmila, Marta e Andressa Alves.

adblock ativo