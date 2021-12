Usain Bolt vence prova de 100 metros nas Ilhas Cayman

O campeão olímpico e recordista mundial Usain Bolt abriu a sua temporada de competições internacionais com uma vitória. Na noite de quarta-feira, 8, o velocista jamaicano ganhou a prova dos 100 metros no Meeting das Ilhas Cayman com o tempo de 10s09. O vencedor da disputa, porém, foi conhecido apenas através do uso do recurso eletrônico.

Assim como Bolt, o também jamaicano Kemar Bailey-Cole, companheiro do astro nos treinamentos, marcou 10s09. O método fotográfico, então, determinou que o dono de seis medalhas de ouro olímpicos foi o vencedor da disputa. Daniel Bailey, de Antígua e Barbuda, ficou na terceira colocação, com o tempo de 10s23.

Bolt iria competir em uma prova na Jamaica na semana passada, mas acabou desistindo por uma lesão muscular na coxa. Após o seu triunfo nas Ilhas Cayman, ele reconheceu que teve desempenho ruim, mesmo tendo vencido. "Eu tive um mau começo, mas vou tentar fazer a coisa certa da próxima vez", disse o jamaicano após marcar o seu pior tempo em uma final de uma prova de 100 metros referendada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo.

Também na noite de quarta, a norte-americana Carmelita Jeter venceu a disputa dos 100 metros nas Ilhas Cayman em 10s95. A velocista foi a primeira atleta a completar a distância em menos de 11s nesta temporada.

