Usain Bolt perderá etapa de Roma da Diamond League

Os organizadores da etapa de Roma da Diamond League anunciaram nesta segunda-feira que o jamaicano Usain Bolt ficará de fora da competição. De acordo com comunicado oficial, o recordista mundial dos 100 e dos 200 metros não terá condições de participar do evento, que acontecerá no dia 5 de junho, por conta de um problema físico.

"Nós fomos informados dos problemas do Usain há alguns dias e temos acompanhado com preocupação o desenrolar da história, por conta do acordo que tínhamos com seu empresário. No fim, recebemos a notícia de que Bolt perderá a etapa de Roma, a primeira que ele havia decidido competir. Obviamente, sentimos muito por isso, mesmo sabendo que a etapa será de alto nível", disse o diretor da etapa de Roma, Luigi D’Onofrio.

Ao tomar conhecimento das declarações do dirigente, o agente de Usain Bolt, Ricky Simms, desmentiu que o atleta tivesse qualquer contrato para participar do evento em Roma. O empresário ainda comentou que não sabe de nenhum problema físico que o jamaicano esteja sofrendo.

Simms ainda confirmou que Bolt fará sua estreia na temporada europeia em Ostrava, na República Checa, no dia 17 de junho. No ano passado, o jamaicano sofreu uma rara derrota na disputa dos 100 metros justamente em Roma, quando foi superado pelo norte-americano Justin Gatlin por um centésimo de segundo.

