Usain Bolt disputa corrida com ônibus na Argentina. Assista!

O homem mais rápido do mundo nos 100 metros rasos, Usain Bolt, está acostumado a vencer adversários humanos. No entanto, durante um evento realizado em Buenos Aires, o jamaicano disputou um desafio de 80 metros com um ônibus.

Na partida dos "competidores", Bolt chegou a tirar sarro da velocidade do adversário. Na sequência do trajeto, ele aumentou o ritmo para tentar não perder o desafio. Confira o resultado:

Da Redação

