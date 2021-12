Uri Valadão e Juliana Dourado vencem 2ª etapa de Bodyboard

Os competidores Uri Valadão e Juliana Dourado sagraram-se campeões nas categorias profissionais masculino e feminino na 2ª etapa do Campeonato Baiano de Bodyboard. Com mais de 70 atletas, o evento ocorreu neste fim de semana, na praia do Secret, em Stella Mares.

Mais do que apenas uma disputa entre os esportistas, os bodyboarders tiveram que encarar condições extremas de surf, numa etapa marcada por ondas de cerca de seis pés (quase dois metros), mar agitado, correntes fortes e ventos de até 23 km/h.

Na final masculino, Valadão bateu o local da praia de Amaralina Leo Chagas, que ficou em segundo lugar na etapa. Já os bodyboarders Renê Xavier e Junior Souza terminaram a etapa empatados na terceira colocação, após eliminação nas semifinais.

Já Juliana Dourado conquistou a etapa após levar a melhor sobre Tati Menezes, na final da categoria feminino. Por sua vez, as bodyboarders Marcela Sepreny e Cláudia Silva concluíram a competição na terceira e quarta posições, respectivamente.

Demais categorias

Na categoria Master, o vencedor da etapa foi o bodyboarder Rômulo Ornelas, seguido por Jean Pierre. Sergipano de Aracaju, o atleta Elton Melo encerrou a participação na etapa em terceiro lugar, à frente do soteropolitano Jefferson Villas Boas.

Dono do único 10 unânime da competição, obtido com um belo ARS, o ilheense Lucas Rodrigues levou o troféu de primeiro colocado na categoria Amador, ao bater Nadson Legalle. Luiz Soares terminou em terceiro, seguido por André Borges, em quarto.

Mateus Fiuza faturou o primeiro lugar na categoria Sub-18, ao bater na final o ilheense Lucas Rodrigues. Atleta de Camaçari, cidade da Grande Salvador, Isaac Pereira terminou o torneio na terceira colocação, acompanhado pelo sergipano Lucas Gabriel, em quarto.

Por fim, a categoria Escolinha/Iniciante teve como vencedor Rafa Nunes, seguido por Jacob Oliveira, ambos de Salvador. Já David Santos e Elizar Vieira, ambos de Aracaju, fecharam a etapa na terceira e quarta posições, respectivamente.

adblock ativo