Universo sinaliza fim da parceria com o Vitória após três anos

Três anos e muitas cestas depois de seu surgimento, o time de basquete Universo/Vitória está com os dias contados. Durante essa semana, os jogadores e membros da comissão técnica receberam o aviso prévio de que os contratos serão encerrados. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 3, por Marcelo Falcão, diretor-executivo da Universo e superintendente da equipe de basquete.

“Fui informado da necessidade de não renovação dos contratos de atletas e técnicos. Recebi esse comunicado, da necessidade de tomar essas providências”, contou Marcelo, que apontou a decisão como um indicativo do fim da parceria entre clube e universidade. “Infelizmente isso serve como um forte indicativo de que a parceria não vai continuar”.

A parceria entre Vitória e Universo começou em 2015 e aos poucos caiu no gosto do torcedor, até então pouco acostumado a companhar outros esportes que não o futebol.

O ponto alto da união foi a temporada 2016/2017, quando o Universo/Vitória chegou até a semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB).

Durante a última temporada, no entanto, a parceria desandou. De acordo com Marcelo Falcão, o Vitória se comprometeu a pagar um montante ao longo de dez parcelas, mas cumpriu o pagamento de apenas duas.

Nas últimas semanas, o clube fez uma proposta de parcelamento da dívida em 24 vezes, o que, segundo Marcelo, é considerado absurdo. “O parcelamento da dívida em 24 parcelas está fora de cogitação. É uma proposta inaceitável”, pontuou o dirigente.

A assessoria do Leão disse estar ciente da decisão do Universo de encerrar os contratos. Em vídeo gravado para o programa GloboEsporte, Ricardo David, presidente do Vitória, manteve o otimismo em relação a uma possível renovação.

“O Vitória mantém interesse, acha importante a manutenção da parceria. (...) Estamos aguardando mais uma oportunidade para negociar“, disse Ricardo David.

De acordo com Marcelo, não há previsão para um novo encontro. O atual contrato entre as partes se encerra no fim de junho, junto com o término do NBB 2017/2018.

