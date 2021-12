Unisurf Kids reúne meninos que vão bem nos estudos

Após ingressar na escolinha de surfe da Boca do Rio e passar a competir Brasil afora, Danielle Albuquerque, de 14 anos, tratou de chamar a irmã mais nova, Bruna, de 7 anos. Trouxe também o primo Tawan, 12, e a vizinha Suelen, que tem 14 como ela.

Tawan repetiu o processo chamando mais dois. O mesmo já tinha feito Jadson Santana, de 16, que, a exemplo da colega Danielle, chamou o amigo Diogo. Este trouxe os amigos Everson, 19, e Mateus, 17.

O método de atrair novos adeptos por meio do boca-a-boca dos próprios alunos virou uma marca da Associação Sócio-ambiental e Esportiva da Boca do Rio (Unisurf). Por esse método, a escolinha atingiu os atuais 25 inscritos.

Grupo suficiente para organizar o Circuito Unisurf Kids, cuja primeira etapa está sendo disputada desde o último sábado, 15. Tem sua parte final neste domingo, 16, a partir das 9 horas, na Praia de Patamares.

O circuito poderia ser 'caseiro', mas consegue atrair surfistas de Ilhéus, Valença, Morro de São Paulo e Camaçari. Abertura de vagas que criou a oportunidade para Danielle mostrar seu talento de 2 anos e meio de experiência na prancha.

Sem adversárias mulheres para competir, ela enfrenta os meninos nas baterias de 15 minutos cada. Estão sendo disputados os títulos das categorias infanto-juvenil (até 12 anos) iniciante (até 14) e sub-18.

Nada de nota baixa

O garoto Gabriel Mendes, de 13 anos, atropela as palavras ao enumerar o número de amigos trazidos para a escolinha. "Ah! Eu trouxe Alexandre, Chupeta, Mateus, Henrique, João...", listou, parando para respirar.

Parece incrível, mas a guinada radical dada por Gabriel veio quando ele entrou para a escolinha e teve de rever seus conceitos na sala de aula da 6ª série. Cheio de notas baixas, foi obrigado a abandonar o mau hábito de estudar pouco.

"Eu estava mal em todas as matérias na escola. Principalmente em matemática, ciências e história", confessou Gabriel, que se viu desafiado. Tinha de recuperar as notas ou perderia a inscrição gratuita em campeonatos, e brindes como pranchas e acessórios.

Artifício adotado pela Unisurf para incentivar a rapaziada a estudar. Os pais adoraram o método e, em casa, colaboram escondendo a prancha de surfe dos filhos que não estiverem indo bem na escola.

"Aí, eu comecei a levar a sério. Passei a estudar e tomar banca com o professor Jailton da Cruz", completou Gabriel. Para sorte dele, o professor é também fundador da Unisurf. Jailton pôs em prática o projeto em parceria com o amigo surfista Luciano Ferreira. "Se passar direto nos estudos, ganha inscrição, transporte e participação em vários eventos do surfe. Com nota baixa, deixa de ganhar tudo isso", reforça Cruz.

