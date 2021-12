Único baiano da Stock Car, Patrick Gonçalves apresenta carro

A dois dias da realização do GP Bahia de Stock Car, quarta etapa da temporada, os pilotos já começam a preparar seus carros para a disputa pelas primeiras colocações.

Antes de as máquinas entrarem nas pistas do Centro Administrativo da Bahia (CAB), o único piloto baiano que disputará a corrida, Patrick Gonçalves, explicou o funcionamento de um carro de Stock Car.

Segundo Patrick, um Stock Car é muito parecido com um veículo de rua, mas adaptado para as pistas de corrida. "Tem motor, chassi, quatro rodas e volante, um câmbio com seis marchas e três pedais (acelerador, freio e embreagem). Não existe muita diferença. Uma pessoa comum consegue tirar um Stock Car do lugar".

Apesar das semelhanças, muito se engana quem pensa que guiar uma dessas máquinas é fácil. "Nos carros da Stock Car, a tração é traseira, enquanto nos veículos comuns ela é dianteira. Com isso, o comportamento do carro é muito diferente. Ele fica mais arisco, exige mais conhecimento para pilotar", afirma Patrick.

A marcha de um veículo de prova de rua é sequencial, ou seja, é acionada para trás (aumentar a marcha) e para frente (reduzir). Para ligar o veículo, o piloto deve, inicialmente, acionar a chave geral e depois os botões da ignição, bomba de gasolina e direção hidráulica. A potência do motor é de 500 cavalos, enquanto em um veículo popular é de cerca de 70.

Enquanto um carro de Stock Car pesa cerca de 1.250 kg, um veículo comum tem entre 1.700 e 2.000 kg. Além disso, a altura do chassi em relação ao solo de uma máquina de corrida é de cerca de 5 cm. Um carro de rua tem normalmente entre 15 e 25 cm.

Segundo o piloto baiano, a pouca altura em relação à pista, e a asa traseira conferem estabilidade ao carro no autódromo. As asas empurram o carro para baixo, enquanto a distância do solo diminui o centro de gravidade, oferecendo maior estabilidade.

Volante - O volante de um Stock Car é um item multifuncional, que contém comandos que vão desde limpar o parabrisa até aumentar a potência do motor. O limitador de velocidade (utilizado normalmente quando o piloto entra no pit stop para que não ultrapasse o limite de velocidade), e os botões de ventilação e de rádio são outros comandos.

Entre as funções, o botão de ultrapassagem é o principal. "Amplia a potência do motor quando acionado, passando de 500 cavalos para cerca de 600 e o carro ganha mais velocidade. Ele leva 5 segundos para aumentar", explicou Patrick. "No momento em que você ultrapassa seu adversário, ele vai acionar o botão, mas só fará efeito após 5 segundos. A prova ganha mais competitividade", complementou o piloto.

Patrick Gonçalves disputou duas provas na atual temporada e abandonou a corrida em ambas. Na primeira, em Curitiba, teve problemas com uma roda dianteira. Na segunda, em São Paulo, o capô do carro saiu. "Para esta corrida, minha meta é terminar entre os 15, já que se deve levar em conta a competitividade dos pilotos. Correr em casa é um incentivo a mais", finalizou.

Diferenças entre carro comum e stock car:

Motor: Enquanto um Stock Car tem 500 cavalos de potência, um veículo comum tem cerca de 70

Peso: Para conferir mais velocidade, um carro de Stock Car tem menor peso, cerca de 1.250 kg. Um veículo de rua tem entre 1.700 kg e 2.000 kg

Tração: Nos carros de corrida, ela é traseira e nos veículos comuns é dianteira

Ligar: Nos carros comuns, o motorista precisa apenas ligar a chave, mas no Stock é preciso acionar vários botões

Câmbio: Na Stock, a marcha é sequencial, ou seja, é acionada para trás (aumentar a marcha) e para frente (para reduzir)

