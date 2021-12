Uneb presta atendimento nutricional gratuito a esportistas

O Núcleo de Estudos e Orientação Nutricional ao Atleta (Nona), projeto de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Vida (DCV) do Campus I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador, oferece assistência e orientação nutricional a esportistas das comunidades interna e externa da universidade.

As consultas, que são realizadas gratuitamente na sede do Nona, no DCV, devem ser agendadas no local sempre às quartas-feiras pelo período da manhã, entre 8h e 12h, e às sextas-feiras pela tarde, das 14h às 17h.

A iniciativa é fruto da tese de doutorado da professora Mírian Vázquez, coordenadora do núcleo.

O Nona, que também realiza atendimento coletivo gratuito em comunidades vulneráveis de Salvador, instituições, clubes e ONGs conveniadas, conta atualmente com nutricionistas, monitores, estagiários e estudantes de nutrição da Uneb e de outras instituições de ensino superior do estado.

adblock ativo