Um novo round entre Dinei e Marcelo Lomba

Um está consagrado como carrasco, outro está com sede de vingança. O Ba-Vi deste domingo, 21, às 16h, na Arena Fonte Nova, tem diversas batalhas pessoais, mas o encontro entre o atacante rubro-negro Dinei e o goleiro tricolor Marcelo Lomba merece destaque.

Na última vez que duelaram, a briga foi desleal. Lomba não segurou o centroavante do Leão e acabou levando quatro gols do artilheiro. No total, foi obrigado a pegar a bola sete vezes no fundo da rede na goleada de 7 a 3 do Vitória.

Foi um episódio que abalou o camisa 1 tricolor, mas não derrubou o goleiro do Esquadrão. Lomba chega com o moral resgatado após última rodada, quando salvou o Bahia pegando dois pênaltis da Ponte Preta.

No último Ba-Vi, o ídolo era alvo de protestos da nação tricolor. Bastava tocar na bola para ser vaiado pela Fonte Nova. Desta vez, além do apoio da arquibancada, Lomba entra no clássico sabendo bem quais desafios encontrará. "Dinei é bom e está numa fase muito boa. No último Ba-Vi ele marcou quatro gols e já mostrou que tem capacidade para decidir. Temos que ter muita atenção com ele e preocupação na marcação", lembrou

Focadíssimo, Lomba garante que está disposto a se transformar em muralha diante dos rubro-negros. Para isto, conta com a ajuda da torcida e de seus colegas de defesa.

"O Bahia tem que batalhar por cada centímetro do campo neste Ba-Vi, pois a equipe do Vitória é muito qualificada. Tenho me sentido mais seguro e confiante, após passar por uma fase não tão boa. Aguentei tudo calado e comi grama para recuperar minha forma", completou Lomba.

Faro - Artilheiro dos Ba-Vis de 2013, com cinco gols, Dinei acredita que não terá a mesma facilidade. Na verdade, ele garante que a última goleada não foi nada fácil.

"Não existe clássico fácil. Naquela goleada de 7 a 3, nós acertamos quando tinha de acertar e levamos a melhor. Fui oportunista e levei a melhor com Lomba. Porém, ele é um paredão e merece respeito. Para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil", disse Dinei, em tom diplomático.

Tanta diplomacia acaba quando Dinei é sabatinado sobre quem vence o duelo entre ele e Lomba. "Acho que este clássico será decidido nos detalhes. Quero ser este detalhe. Porém, pode ser gol de qualquer um. Queremos mesmo é vencer", lembra Dinei.

O centroavante, junto com o atacante Índio, já tem a fama de carrasco num único Ba-Vi. Eles fizeram quatro gols em 90 minutos de clássico e entraram para história.

Em 2013, Dinei fez 21 jogos, sendo 15 como titular. Marcou 12 gols e está no topo dos artilheiros do Leão na temporada, ao lado do colega de ataque Maxi Biancucchi. A média é de 0,57 gols por jogo.

Já Lomba em 23 jogos no ano, não conseguiu evitar gol dos adversários em 32 oportunidades. Para vencer a batalha com Dinei, o goleiro lembra que o Bahia também tem suas armas na frente. "Se eles tem bons atacantes como Dinei e Maxi, temos Fernandão e Wallyson, que sabem dar conta do recado".

