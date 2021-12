Um Leão em estilo catalão, sem referência na frente, em Camaçari

O colunista Tostão, aqui mesmo no ESPORTE CLUBE, já havia levantado a questão. Alguns times brasileiros, ainda que de forma tímida, também sinalizaram seguir a ¿moda¿.

Inspirados no Barcelona ¿ consenso mundial de melhor futebol atualmente ¿ a função do centroavante tem sido ¿aposentada¿ em determinadas equipes. O time de Pepe Guardiola tem atuado com boa dose de brilhantismo usando dois atacantes velozes (Pedro e Villa) lá na frente, apostando na movimentação tática para ludibriar o adversário.

Sem o centroavante Neto Baiano, suspenso por dois jogos, Antônio Lopes também resolveu seguir a tendência. O Delegado vai apostar em Elkeson e Geovanni pelas beiradas, hoje, diante do Camaçari, às 16 horas, no Armando Oliveira. Será a estreia do Leão na segunda fase do Baianão.

Apesar de elogiar bastante o clube catalão, o comandante rubro-negro refuta sua opção como uma referência buscada na equipe de Messi & Cia.

¿É um time fantástico, mas não foi esse o motivo para eu querer mudar a formação. Optei por dois atacantes mais flexíveis para não violentar as características dos meus jogadores. Espero que eles se comportem bem¿, clama Lopes.

Neste novo desenho, sem um atacante fixo, Elkeson cairá mais pela esquerda, tendo apoio constante do canhoto Nikão para municiar suas ofensivas. Geovanni seguirá na direita, quase como um antigo ponta.

O segredo da tática, porém, consiste justamente na movimentação do setor ofensivo. Tanto Elkeson como Geovanni (ambos destros) podem inverter a posição por determinada circunstância da partida. Terão total liberdade para isso.

Geovanni, que jogou no Barça de 2001 a 2003, se mostra animado com a nova tática. ¿Gosto de ser atacante. É uma função que sempre gostei de desempenhar. Mas precisamos estar cientes que o fundamental é entrosar esta formação. Principalmente eu, Elkeson e Nikão¿, diz, destacando os três homens mais ofensivos de Lopes nesse novo esquema.

Outro ponto crucial deste novo Vitória é a maior chegada dos homens de trás. Os dois atacantes estão orientados a, quando não tiverem condições de finalizar, arrumar o jogo para Nikão, Mineiro e Uelliton.

Laterais - Os laterais Nino e Eduardo Neto também serão peças fundamentais para engrenar a máquia rubro-negra.

¿A subida deles será boa para a gente, principalmente nos contra-ataques. O resto agora é mostrar em campo¿, fala Geovanni, gerando expectativas.

adblock ativo