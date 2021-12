Ultramaratonistas bike jogam golfe antes de enfrentarem 558 km de bike

Principal ultramaratona de MTB das Américas, a Brasil Ride chega à oitava edição neste domingo, 15, no Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro.

A largada para a primeira etapa e o primeiro dos oito dias de provas será às 14h no horário local. Este ano, serão 500 ciclistas de 22 países e 24 estados brasileiros encarando 558 km de percurso em trilhas.

Da segunda-feira, 16, em diante, eles terão pela frente mais seis etapas, começando com a ida para Guaratinga e retorno na quinta-feira, 19.

O encerramento será no sábado, 21, quando os mil participantes da Maratona dos Descobrimentos juntam-se às estrelas do mountain bike mundial para uma prova rápida em ritmo de festa do esporte no Sul da Bahia.

As sete etapas terão um total de 558,2 km, com a altimetria acumulada de 11.379 metros, entre mar e montanhas. Após Arraial d'Ajuda, a corrida passará ainda por Eunápolis, Itabela e Guaratinga, chegando à região de São João do Sul.

Na área costeira de Porto Seguro, os participantes encontrarão trilhas estreitas típicas da região. Já no interior, vão encontrar plantações de cacau, parques e regiões de montanhas, próximo da divisa entre a Bahia e Minas Gerais.

Esses trechos serão responsáveis por receber as etapas com as maiores distâncias e altimetrias acumuladas.

Sistema de disputa

Disputada sempre em equipes - duplas ou trios -, a prova terá as categorias feminino, mista, open, master (nenhum atleta com menos de 40 anos), grand master (nenhum atleta com menos de 50 anos), nelore (acima de 90kg) e corporativa (três integrantes).

Além das sete categorias, há também duas jersey especiais, a american man e a american ladies, que independem da categoria na qual a equipe foi registrada.

Esta premiação é aberta para todos os grupos, desde que estejam com passaporte válido de um país do continente americano (Américas do Norte, Central e Sul).

Pedal para relaxar

Um pedal realizado nesta sexta-feira, 13, deu 'início' à Brasil Ride 2017. Com a participação de cerca de 30 ciclistas, entre eles o atual campeão europeu e vice mundial de Maratona MTB, Tiago Ferreira (POR).

O grupo contou ainda com campeão olímpico de 1996, Bart Brentjens (HOL), o bicampeão da Brasil Ride, Jiri Novak (CZE), o experiente atleta catarinense Ricardo Pscheidt, dentre outros, no passeio de 40 km.

Do Arraial d'Ajuda, os ciclistas seguiram até Trancoso, passando por pontos turísticos de Porto Seguro, como o Terravista Golf Course, onde Tiago Ferreira arriscou uma tacada no campo de golfe.

No Teatro L’Occitane, uma com parada foi feita para uma foto com os participantes.

