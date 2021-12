Ultramaratonista de 72 anos encara desafio de 106 km na Linha Verde

O ultramaratonista Carlos Moura continua desafiando seus limites em corridas de mais de 100 km. A próxima ultramaratona escolhida pelo corredor de 72 anos, conhecido por Papa-léguas, será nesta terça-feira, 23, começando da entrada do Conde e terminando na praça de Monte Gordo, na Linha Verde, localizada no Litoral Norte.

“Dá um total de 106 km pela Linha Verde. Estou bem preparado, treinei 200 km por semana desde o ano passado e só nesse último mês fui diminuindo para uns 80 km por semana”, explicou o ultramaratonista.

Para o percurso que começará às 6h, e tem previsão de terminar por volta das 19h, ele escolhe sempre alimentação leve. “Comida pesada vai na véspera. Durante a corrida levo rapadura, chocolate e tangerina”, explicou Papa-léguas, que de líquido tem disponível dez litros de água para hidratação e 50 litros para tomar banho ou refrescar o corpo ao longo do desafio.

Nesta segunda, 22, foi um dos raríssimos dias úteis da semana que ele não treinou. Mas durante a prova a ordem é evitar interrupções como costuma fazer em outros desafios já completados, a exemplo de Salvador a Feira de Santana e Lapa-Guarajuba cumpridos em edições anteriores do seu desafio pessoal.

A exceção são as paradas rápidas, apenas para molhar o corpo e beber goles de água. “Eu descanso por no máximo cinco e dez segundos nas paradas técnicas”, garantiu Moura.

Corrida desde cedo

Nascido em 10 de julho de 1947, ele registra a inclinação para corridas desde a infância. “Meu pai mandava eu ir buscar o cavalo na fazenda que a família tinha, em Morro do Chapéu, e eu ia correndo. Meu vizinho brincava, dizendo que eu corria mais do que o cavalo”, relembrou.

A vinda para Salvador foi motivada pelo futebol veloz praticado por Moura na região de Jacobina, que assim como Morro do Chapéu ficam na região da Chapada Diamantina, onde seu apelido de atleta era ‘Cabeludo’.

“Eu jogava de ponta-esquerda em um time de Jacobina e me chamaram para jogar no Bahia. Isso era em 1966. Joguei dois anos no Bahia, time que eu torço até hoje”, revelou o ultramaratonista.

Quando ele chegou ao tricolor baiano, ainda era muito precário o futebol. Principalmente, para ele, que formou o elenco juvenil do Bahia. “O treino era na Fazendinha, no Stiep. Naquela época era futebol amador, a gente pagava para jogar. Ainda vi atletas como Baiaco, Jurandir e Eliseu”, completou Moura.

Depois de largar o Bahia, Moura passou a se dedicar a ramo de lanchonete e restaurante. Até em 1982 descobrir as corridas de rua e em seguida as ultramaratonas.

Almoço na madrugada

Como costuma fazer antes de uma prova de grande percurso, Moura seleciona bem a quantidade e o tipo de alimentação. “Na véspera, janto às cinco horas da tarde e acordo às 3h30 da madrugada, para almoçar às 4 horas da madrugada. Nesse almoço como 250 gramas, meu limite”, explicou ele.

Este será apenas mais um dos desafios de longa distância do ultramaratonista. Em 2009, por exemplo, ele correu da Estação da Lapa a Monte Gordo. No desafio de 86 km, ele saiu das 11h e chegou por volta das 19h40.

Variando o percurso, em 2012 saiu da pista em frente à rodoviária de Feira de Santana e só parou no Km 95, à altura do Retiro, já em Salvador. Completou esse percurso em 12h57min.

Papa-léguas também já experimentou sair do Farol da Barra para Guarajuba, num total de 82 km, completando o percurso em 7h45. “Eu gosto de correr longa distância. Não é para me exibir. Me sinto bem, treino muito e como me sinto preparado, quero correr até ficar velhinho”, explica Papa-léguas.

