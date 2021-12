Ultramaratona de Mountain Bike acontece na Bahia em outubro

O extremo Sul da Bahia recebe a 10ª edição da maratona de Mountain Bike, Brasil Ride, nos dias 20 a 26 de outubro. A prova tem ligações em Arraial d'Ajuda, Porto Seguro e Guaratinga. As inscrições podem ser feitas no site Brasil Ride.

A ultramaratona oferece aos atletas o desafio de sete dias e 600 km entre trilhas e estradas de terra. Serão 550 ciclistas nesta prova, além de outros 1.500 que disputarão a Maratona dos Descobrimentos, no dia 26 de outubro, no encerramento do evento. A organização da competição espera receber, ao todo, cerca de 2.050 ciclistas de 23 nacionalidades.

Os campeões olímpicos e mundiais também estão confirmados na décima edição, como o brasileiro Henrique Avancini, atual campeão mundial na Maratona MTB e vice-líder da Copa do Mundo UCI de MTB, e o holandês Bart Brentjens, medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 1996 e vencedor do Mundial de 1995, entre outros.

adblock ativo